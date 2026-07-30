Hej mirki, ten pomysł ju
Hej Mirki i Mirabelki! :)
Od dłuższego czasu chodził mi po głowie pomysł stworzenia szczecińskich gryfików czegoś na wzór wrocławskich krasnali. W końcu postanowiłem przejść od pomysłu do działania i tak powstały pierwsze dwa Gryfusie!
Pierwszy zamieszkał w Klubie Delta przy ul. Racławickiej 10, a drugi w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 6 przy ul. Dziennikarskiej 39.
Na początek planuję rozlokowywać je głównie na prawobrzeżnej części Szczecina, w tempie około 1–2 Gryfusiów miesięcznie. Każdy z nich będzie przygotowany specjalnie pod miejsce, w którym zamieszka.
Aktualnie tworzę listę miejsc, które chciałyby przygarnąć własnego GryFusia. Może ktoś z Was prowadzi lokal, pracuje w bibliotece, domu kultury, szkole, instytucji albo zna jakieś ciekawe miejsce, które byłoby zainteresowane? :)
Warunek jest właściwie jeden, Gryfuś powinien być dostępny dla jak największej liczby osób, żeby każdy mógł go zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie i ruszyć na poszukiwanie kolejnych.
Dajcie znać w komentarzach albo piszcie na priv!
Komentarze (32)
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Ma być smutno!!!11
Piszno budzet obywatelski.
Ps prawobrzeże to noclegownia, nikt tam nic nie zwiedza bo niema co.
Dwoja droga, napisz jak je modelujesz i wytwazasz. , czego są. Jak gdzie za ile, sam projektujesz? Jak
Co do gryfów z centrum, to wygrał projekt w sbo tylko na razie jest cisza