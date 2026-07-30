Pomysł super, ale z naszym UM załatwić coś ciężko aby to działało w skali jak w Wrocławiu. Polecam uderzyć do Urzędu Marszałkowskiego, tam takie pomysły lubią. Marszałek ma sporo swoich terenów/obiektów tutaj więc jest będzie gdzie postawić. Od UM to by wymagało czegoś więcej niż wypicia kawy i odpisania "nie da się" więc nie da się.