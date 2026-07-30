Tak Polska chce....Czechy które są dużo mniejszym państwem mają 2 elektrownie atomowe i budują 3. My od lat budujemy jedna i jej zbudować nie potrafimy... Co to jest jedna elektrownia na taki kraj....Tylko tania energia może spowodować że ten kraj zacznie się robić atrakcyjny dla przemysłu.a na razie to możemy się zwijać. Bo gorzej to dopiero będzie.