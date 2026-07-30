Nie tylko w Polsce. Cała Europa chce elektrowni jądrowych
Europa wraca do atomu. Elektrownie jądrowe chcą budować kraje dawnego bloku wschodniego. Prace trwają już w Wielkiej Brytanii, a do inwestycji przymierzają się m.in. Francja i Włochy.ty_O
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Komentarze (51)
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@mr-robot78: Rosja przez dekady była praktycznie monopolista w wysyłaniu gazu do Europy Wschodniej i Centralnej, otwarcie kupowała Niemieckich polityków (np Shroeder) ale wykopki i tak będą ci tu wklejały gify z Adolfem xddd
Ale musi polaczkow ściskać w jelitach wiedząc że sąsiad miał i się pozbył tego czego my tak bardzo pragniemy.
@MlodyCezar:
Nie no powód będzie jeden, brak pieniędzy
Proszę się nauczyć pisać, zanim znacznie się coś pisać. Pięć sekund poświęconych na przeczytanie własnego tekstu jeszcze nikogo nie zabiło.
@ty_O: tyle wody paruje z oceanów, nie wiem czemu nie zbiorą tej pary do turbin
Nie przymierzają, prace już rozpoczęte
Tak więc czasami lepiej nic nie mówić, zamiast mówić głupoty.