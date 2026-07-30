Czasami są takie sytuacje, że człowiek traci wiarę w ludzi.
Kąty Rybackie dzisiaj. Idzie Pani z labradorem po plaży. Zatrzymuje się w pierwszej linii brzegowej, blisko koców kilkunastu osób, i bezczelnie załatwia swojego białego labradora. Bez żadnej żenady, ludzie patrzą, oczywiście nikt nie reaguje.
W pewnym momencie podchodzi do niej ojciec, który jest z rodzinką, i pyta ją:
– Proszę Pani, co Pani robi? Chyba Pani żartuje, przecież tu się bawią dzieci, proszę posprzątać po psie.
Ona milczy i po prostu odchodzi, jak gdyby nic się nie stało.
– Proszę Pani, ja nie żartuję, co Pani robi? Wysrała Pani psa na plaży i Pani idzie?
– A co mam z tym zrobić? – pyta obojętnie i odchodzi.
– No posprzątać, tu są dzieci. Nie mogła Pani odejść z tym psem chociaż po płot?
Pani odeszła kilka metrów, usiadła obok swojego męża i poskarżyła się, że niedobry Pan zwraca uwagę, że sra psem po plaży. Pan zaczyna energicznie się poruszać, wstaje i podchodzi do zwracacza uwagi.
Dalsza rozmowa wygląda mniej więcej tak:
– Coś ci się nie podoba, gościu?!
– Proszę Pana, nie jesteśmy na ty. Pana pies wysrał się na plaży, tu są dzieci i będą się w tym bawić.
– Bla bla flefu flefu – przyjdź se wieczorem, tu wszystkie psy się załatwiają.
– Tu są dzieci, serio uważa Pan, że załatwianie psa tu jest w porządku?
– Felfu flefu pla pla (OSTATECZNY ARGUMENT) zaraz zajebię ci w ryj.
– Proszę Cię, teraz będziesz mnie pobiciem straszył?
– Andrzej, przestań, chodź tu, daj spokój – woła Pani, która załatwiła psa.
Tego ojca też żona wołała – chodź już, chodź.
Generalnie kobity popsuły zabawę.
Wnioski:
a) Wokół było ze 20-30 osób. Nikomu nie przeszkadzało, że się pies sfajdał. Ludzie lubią g---o.
b) Dopiero po awanturze ktoś podszedł do ojca, żeby przekazać mu, że miał rację i dobrze zrobił, że zwrócił uwagę.
c) Psiarze to stan umysłu bardziej, niż myślałem. Kąty Rybackie, wejście główne 51 – ZAKAZ wprowadzania psów. Wejście dla psów – 56.
Czyli ci ludzie z psem:
– weszli z psem tam, gdzie jest zakaz i psa w ogóle być nie powinno,
– bez żenady załatwili psa w najbardziej gęstym miejscu, gdzie dzieci budują zamki,
– nie widzieli swojej winy, zero refleksji i grozili pobiciem...
No i co wy na to? Kto miał rację? P------------z czy załatwiacz psa? Chyba załatwiacz psa, co? Skoro każdy siedział cicho jak mysz pod miotłą to chyba fajnie mieć usraną plażę?
Komentarze (80)
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Psy normalnie co 10 metrów na plażach - OCHYDA
Może nie srają, ale szczają i na łapskach też roznoszą zarazę.
@Average-CottonWorld-Enjoyer: Ohyda!