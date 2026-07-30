Czasami są takie sytuacje, że człowiek traci wiarę w ludzi.

Kąty Rybackie dzisiaj. Idzie Pani z labradorem po plaży. Zatrzymuje się w pierwszej linii brzegowej, blisko koców kilkunastu osób, i bezczelnie załatwia swojego białego labradora. Bez żadnej żenady, ludzie patrzą, oczywiście nikt nie reaguje.

W pewnym momencie podchodzi do niej ojciec, który jest z rodzinką, i pyta ją:

– Proszę Pani, co Pani robi? Chyba Pani żartuje, przecież tu się bawią dzieci, proszę posprzątać po psie.

Ona milczy i po prostu odchodzi, jak gdyby nic się nie stało.

– Proszę Pani, ja nie żartuję, co Pani robi? Wysrała Pani psa na plaży i Pani idzie?

– A co mam z tym zrobić? – pyta obojętnie i odchodzi.

– No posprzątać, tu są dzieci. Nie mogła Pani odejść z tym psem chociaż po płot?

Pani odeszła kilka metrów, usiadła obok swojego męża i poskarżyła się, że niedobry Pan zwraca uwagę, że sra psem po plaży. Pan zaczyna energicznie się poruszać, wstaje i podchodzi do zwracacza uwagi.

Dalsza rozmowa wygląda mniej więcej tak:

– Coś ci się nie podoba, gościu?!

– Proszę Pana, nie jesteśmy na ty. Pana pies wysrał się na plaży, tu są dzieci i będą się w tym bawić.

– Bla bla flefu flefu – przyjdź se wieczorem, tu wszystkie psy się załatwiają.

– Tu są dzieci, serio uważa Pan, że załatwianie psa tu jest w porządku?

– Felfu flefu pla pla (OSTATECZNY ARGUMENT) zaraz zajebię ci w ryj.

– Proszę Cię, teraz będziesz mnie pobiciem straszył?

– Andrzej, przestań, chodź tu, daj spokój – woła Pani, która załatwiła psa.

Tego ojca też żona wołała – chodź już, chodź.

Generalnie kobity popsuły zabawę.

Wnioski:

a) Wokół było ze 20-30 osób. Nikomu nie przeszkadzało, że się pies sfajdał. Ludzie lubią g---o.

b) Dopiero po awanturze ktoś podszedł do ojca, żeby przekazać mu, że miał rację i dobrze zrobił, że zwrócił uwagę.

c) Psiarze to stan umysłu bardziej, niż myślałem. Kąty Rybackie, wejście główne 51 – ZAKAZ wprowadzania psów. Wejście dla psów – 56.

Czyli ci ludzie z psem:

– weszli z psem tam, gdzie jest zakaz i psa w ogóle być nie powinno,

– bez żenady załatwili psa w najbardziej gęstym miejscu, gdzie dzieci budują zamki,

– nie widzieli swojej winy, zero refleksji i grozili pobiciem...