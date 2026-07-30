Na czas postępowania, ale OD kiedy? Bo dzisiaj robiłem zakupy i znowu miałem automatycznie ustawioną dostawę Allegro, mimo że wcześniej korzystałem z paczkomatu, i nie było przedstawionej listy możliwych dostaw, musiałbym kliknąć i rozwinąć.

Z drugiej strony - tym razem już nie zmieniałem na InPost, bo mnie denerwują kolejne edycje ich aplikacji. Skoro aplikacja nie może być tylko do przesyłek, tylko ma być do wszystkiego, no to już niech będzie Allegro ¯\(ツ)/¯