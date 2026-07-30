Allegro przegrywa w sądzie. Koniec z faworyzowaniem ich własnych metod dostawy!
Monopolista dostał po łapach. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie Allegro. Platforma musi pokazywać PEŁNĄ listę metod dostawy oferowanych przez sprzedawcę i nie może domyślnie wyróżniać ani zaznaczać opcji objętych Allegro Smart! Wszystkie metody mają być prezentowane równorzędnie.pralinymaliny
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Komentarze (30)
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@Masterpolska94: No ale pisanie "Allegro przegrywa" to jednak trochę manipulacja.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/ALLEGRO-EU-S-A-Postanowienie-Sadu-Apelacyjnego-w-Warszawie-w-przedmiocie-zazalenia-Allegro-na-postanowienie-o-udzieleniu-zabezpieczenia-na-rzecz-Fundacji-Forum-Konsumentow-9175636.html
w komunikacie giełdowym o tym wspominają
@talmudyczny_triumfalizm: Już nie bo zrobili z aplikacji festyn dożynkowy.
Z drugiej strony - tym razem już nie zmieniałem na InPost, bo mnie denerwują kolejne edycje ich aplikacji. Skoro aplikacja nie może być tylko do przesyłek, tylko ma być do wszystkiego, no to już niech będzie Allegro ¯\(ツ)/¯
No to się wywali InPost'a ze Smarta i gitara.
Poza tym, interfejs Amazona to porażka, nienawidzę.
prywatna firma nie ma prawa dzialac wg wlasnego modelu biznesowego przynoszacego jej zyski
Ułatwiony wybór innej przeglądarki prawnie wymusza UE, Japonia a kilka innych krajów działa podobnie.
Choć mi akurat bardzo pasuje stan obecny w allegro bo mam ich punkt odbioru pod domem :-) a do paczkomatu kawałek :-)
@P_i_o_t_R: czyli socjalizm dobry bo dziala na moja korzysc? :D