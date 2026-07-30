Polskie wydatki na zdrowie są już prawie na poziomie średniej unijnej
Publiczne nakłady na ochronę zdrowia były w roku 2025 o 21,6 mld zł wyższe (10,3 proc.) niż w 2024 r. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Ostatnie szacunki wskazują, że polskie wydatki bieżące na zdrowie w relacji do PKB są już tylko o 0,5 punktu procentowego niższe od średniej unijnej.airaG
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Komentarze (32)
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To nie są wydatki na zdrowie tylko na lekarzy
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Na ochronę zdrowia przewidziano w budżecie na 2025 rok przynajmniej 221,7 mld zł (s. 12). Chociaż Kancelaria Premiera podała, że ta kwota stanowi 6,5 proc. PKB, to w rzeczywistości odpowiada ona 5,65 proc. tegorocznego PKB. Różnica wynika ze zmian w przepisach wprowadzonych w 2017 roku. Zgodnie z nimi punktem odniesienia dla rządu przy obliczaniu poziomu wydatków na ochronę zdrowia jest PKB sprzed dwóch
Ile znajdą tyle wezmą.
(ʘ‿ʘ)
Nie, no. To mało. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ciekawe czy w UE też przepłacone powiatowej sławy konowały pracują w zadłużonych i nieremontowanych placówkach. Ale kitel ma Porsche. Ciekawe co tym razem oszuści wymyślą.
Szkoda, że nie idzie to w parze z poprawą dostępu do leczenia. No cóż, nie można mieć wszystkiego, kolejne mieszkania i miliony na kontach konowałów są w końcu ważniejsze, niż jakieś tam zdrowie przeciętnego Kowalskiego ¯\(ツ)/¯
Główny Urząd Statystyczny podał, że nakłady publiczne na ochronę zdrowia w 2025 roku wzrosły o 10,3 proc.
Publiczne bieżące wydatki na ochronę zdrowia w 2025 r. wyniosły 271,8 mld zł, czyli 6,9 proc. PKB, a prywatne 76,2 mld zł (1,9 proc. PKB)
Rzeczywiste (bezwzględne) wydatki na zdrowie
W przeliczeniu na walutę (zakładając średni kurs 1 EUR = 4,30 PLN):
Wydatki PUBLICZNE na zdrowie:
Polska (6,9% PKB): ok. 271,8 mld zł (ok. 63 mld EUR)