Publiczne nakłady na ochronę zdrowia były w roku 2025 o 21,6 mld zł wyższe (10,3 proc.) niż w 2024 r. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Ostatnie szacunki wskazują, że polskie wydatki bieżące na zdrowie w relacji do PKB są już tylko o 0,5 punktu procentowego niższe od średniej unijnej.