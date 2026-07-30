Kurde w mojej mieścinie już widać wysyp mieszkań "do remontu/odnowienia" (wiadomo - zmarło się dziadkom to można spieniężyć) albo kiczowato "odnowione" w cenach powyżej tych deweloperskich.



Np dzisiaj znalazłem ofertę z kawalerką 27 m2 za 400 tysi, gdzie normalnie taka to średnio 250-300 tysi. A dlaczego ta była dużo droższa niż nawet 40-metrowe mieszkanie? Bo miała OGROMNY TARAS. TARAS kufa sprawił, że cena wywalona x2 ( ╯ ° □ ° ） ╯ Pokaż całość