Polacy będą dziedziczyć mieszkania zamiast brać kredyty? 120 tys. lokali rocznie
Polski rynek nieruchomości czeka największy od dekad transfer majątku między pokoleniami. W 2025 roku w Polsce odnotowano około 406 tys. zgonów. Według szacunków dziedziczenie mieszkań może uwalniać od 80 do 120 tys. lokali rocznie.zwyklychlopakszary
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Komentarze (67)
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Będzie można pozwolić sobie na dzieci i będzie sporo wolnego czasu na ich wychowanie
@zychtomasz: już płyną do Hiszpanii
Polska ma bardzo przyjazny system transferu majątku w rodzinie.
Np dzisiaj znalazłem ofertę z kawalerką 27 m2 za 400 tysi, gdzie normalnie taka to średnio 250-300 tysi. A dlaczego ta była dużo droższa niż nawet 40-metrowe mieszkanie? Bo miała OGROMNY TARAS. TARAS kufa sprawił, że cena wywalona x2 (╯°□°）╯