Skazana za śmierć 3 motocyklistów. Nadal nie trafiła do więzienia.
Dostała prawomocnie 5 lat więzienia, ale wykonanie kary odraczano. Rodziny ofiar pytają, czy w Polsce są równi i równiejsi.Nadwykopek
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Dostała prawomocnie 5 lat więzienia, ale wykonanie kary odraczano. Rodziny ofiar pytają, czy w Polsce są równi i równiejsi.Nadwykopek
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Komentarze (16)
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Co oni, wczoraj się urodzili?
Tak, od zawsze byli. A co? Rodziny doznały zbiorowego urazu i nie pamiętają już w jakim kraju żyją?
U nas jest to mocno ułatwione. Nieudolne i/lub skorumpowane służby mundurowe (najlepszy przykład - sprawa majtczaka). Zawiłe i debilne prawo pozostawiające ogromne pole na "interpretacje" ze strony sędziego. Brak prawdziwego systemu nadzoru i rozliczania w wymiarze sprawiedliwości.
Dzięki
"Sąd w Zgierzu uznał winę Aleksandry Z., ale stwierdził również, że do wypadku przyczynili się sami motocykliści, którzy swoimi pojazdami również jechali z nadmierną prędkością. Wyrok nie jest prawomocny. Bliscy ofiar najpewniej będą składali od niego apelację"
A ostatnio widziałem dziki trener opisywał jakiś wypadek, w którym na motocyklistę wjechał jadący pod prąd z dwukrotnie większą prędkością samochód osobowy. Motocyklista i jego syn zginęli a sąd orzekł
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/11271177,wypadek-aleksandrow-lodzki-agnieszka-z-dlaczego-nie-siedzi-wiezieniu.html