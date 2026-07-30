Ale to są fikołki sądów.



"Sąd w Zgierzu uznał winę Aleksandry Z., ale stwierdził również, że do wypadku przyczynili się sami motocykliści, którzy swoimi pojazdami również jechali z nadmierną prędkością. Wyrok nie jest prawomocny. Bliscy ofiar najpewniej będą składali od niego apelację"



A ostatnio widziałem dziki trener opisywał jakiś wypadek, w którym na motocyklistę wjechał jadący pod prąd z dwukrotnie większą prędkością samochód osobowy. Motocyklista i jego syn zginęli a sąd orzekł Pokaż całość