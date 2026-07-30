to ja już wole być biedny, ze słaba gospodarką, nawet wogle kryzys ekonomiczny niż podmiane społeczeństwa innym społeczeństwem, ( nawet jakby to inne społeczeństwo miało być białe i bliższe nam kulturowo, jak to mówią politycy KO i PIS o ukrainie, osobiście nie mam nic do ukraincow, kazdy szuka swojego kawałka szcześcia na zmieni, ale najlepiej jakby sie to odbywało bez podmiany społeczeństw)