Łakomy: Migracja nie rozwiąże kryzysu demograficznego. Może okazać się pułapką
Migracja nie rozwiąże kryzysu demograficznego Polski. Może go jedynie łagodzić ocenił dla PAP ekspert ds. demografii Mateusz Łakomy. Podkreślił też, że w obliczu malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym, sprowadzanie cudzoziemców do pracy może okazać się pułapką dla gospodarki.Modernizator_Wykopu
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Komentarze (17)
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@23kulpamens: podobno wszechświat właśnie tak rośnie. A ciekawe też co z czasem - czas upływa, a wraz z upływem rośnie ilość czasu który minął. Czy też w nieskończoność. Czyli mamy rosnącą w nieskończoność przestrzeń i nieograniczony czas, więc co przeszkadza populacji rosnącej w nieskończoność? Coś pewnie znajdziesz, ale droga jest bardzo daleka.
@xpear: polscy przedsiębiorcy i wolny rynek na to nie pozwolą ;) muszą mieć stały dopływ taniej siły roboczej z Pakistanu. Tak pan Mentzen poleca, żadnej pensji minimalnej, możesz sobie sprowadzać niewolników za miskę ryżu.
złamanie sobie nogi nie pomoże na swędzenie skórne w okolicach kolana i może okazać się źródłem bólu oraz problemów ruchowych kończyny w przyszłości...
– Napływ pracowników podejmujących prace proste może sprzyjać utrzymywaniu przez dłuższy czas modelu gospodarczego, polegającego na konkurowaniu niskimi kosztami pracy. To zniechęca do wprowadzania pewnych innowacji, automatyzacji i nowych rozwiązań zarządczych – zaznaczył.
Podkreślił jednak, że w przypadku Polski, napływ pracowników z Ukrainy pod wieloma względami dla gospodarki był pozytywny.
– Są szacunki, które mówią, że migranci w Polsce, z których prawie trzy czwarte to są Ukraińcy, wyrabiają od 5
Egipt ma już 106 mln ludzi i niepotrafi się nawet wyżywić ani znaleźć zajęcia dla tych mas.
Nigeria do końca tego wieku będzie mieć 500 mln ludzi - więcej niż cała Europa. Absurd.