Polacy w półfinale Ligi Narodów!
Polacy zagrają o medale Ligi Narodów! Biało-Czerwoni zameldowali się w półfinale turnieju finałowego w Ningbo po wygranej 3:1 z Ukrainą. O awans do finału podopieczni Nikoli Grbicia zagrają ze Słowenią.Bobito
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Komentarze (18)
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Dalej mamy z nimi problemy.
Ćwierćfinał igrzysk olimpijskich odczarowaliśmy na Słowenii właśnie, więc mogą sobie z nami wygrywać coś tam gdzieś tam, ale na igrzyskach najważniejszy mecz dostali w trąbę.