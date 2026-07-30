Majtczakowi doskwiera w areszcie samotność. Nie wie, gdzie mieszka jego żona
Sąd przedłużył Sebastianowi Majtczakowi tymczasowy areszt o kolejne trzy miesiące. Seba mordo xD ona już dawno ma nowego bolca bo ty idziesz siedzieć na długie lata. Poza tym, rodzinom zabitych przez ciebie też dokucza samotnośćBuckshot_00
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Komentarze (69)
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Komentarz usunięty przez autora
Aż się miło patrzy ( ͡º ͜ʖ͡º)
@hellfirehe: Może dlatego bo już kombinował - kontaktował się z jakimś typem, coś załatwiał, a wcześniej nawiał po zdarzeniu. Pewno izolatkę łatwiej kontrolować niż wieloosobową celę.
Wieloosobową to dostanie potem - mam nadzieję, że mu tam przydzielą jakiś smierdzących patusów...
¯_(ツ)_/¯
Jak pani Katarzyna będzie forsowała teorie o kole zapasowym, to całość może się jeszcze przedłużyć, niczym będzie miał kompana do rozmów.
@niki_niki: Biedny. Niech mu na bolca wskoczy na widzeniu. Moze cos z tego bedzie :)))