Cybergangi z Ukrainy jak korporacje
W rozbitych cybergangach obywatelami Ukrainy było ponad 90 proc. członków, a resztę stanowili zagraniczni wspólnicy, wypełniający mniej istotne zadania. Skala oszustw rośnie, w 2023 r. odnotowano 85 tys. przypadków, a rok później 93 tys. Jedna grupa ukradła nawet 6mln zł.K1DoN
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Komentarze (46)
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Kontekst. Kontekst ma znaczenie
@K1DoN: no nie, bo to nie jest zarobek a kradzież.
W sumie to zawołam szatana z siódmej klasy
@paliwoda
@Luca199491: nie można.