Miały leczyć jak powietrze nad morzem. Bakterie wykryte w powietrzu wokół tężni
Największe kontrowersje wzbudziły badania prowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod kierownictwem prof. Katarzyny Wolnej-Koładki. Analizy wykazały obecność bakterii zarówno w samej solance, jak i w aerozolu unoszącym się wokół niektórych miejskich tężnifreedomseeker
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Komentarze (67)
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¯\(ツ)/¯ moze i sraka nadal tam jest ale sterylna (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Nie. Roztwór nasycony to taki gdzie nie rozpuścisz więcej.
Sól wtrąca się z roztworu o dowolnym stężeniu. Oczywiście z
.
@yousouyou: albo i nie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Każdy może sobie podejść do tężni i wlać co chce
admini mi czasem dodają inne miniaturki
No i woda święcona powinna być czysta.