Niektórzy dopieo odkrywają, że w słonej wodzie jest życie. Niektóre szczepy potrafią ehzystować w środowisku około 20% zasolenia, a woda w takiej tężni nawet tyle nie osiąga. Bakterie to super wytrzymałe skurczybyki, niektóre szczepy żyją nawrt w morzu martwym. Pewnie nikt nie przewidział, ze ktoś nasra to tężni.