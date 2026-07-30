Kasta lekarska broni lekarki oskarżonej o korupcję. Ubolewają nad jej komfortem
Okręgowa Rada Lekarska w Opolu uważa, że zatrzymanie ordynator z Prudnika miało charakter pokazowy. Kobieta manipulowała pacjentami, by kupowali konkretny sprzęt od prywatnej firmy. W zamian otrzymała od niej wysokie prowizje, które wyniosły 0,5 mln złOnePageTo
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Komentarze (18)
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Będzie surowe uniewinnienie, bo pani oskarżona się popłacze, dowody były nie z tego drzewa co trzeba a wchodzenie w życie szlachty jest chamstwem. Odpowiedzialność w bantustanie jest od tego, żeby Areczek odpowiadał. A nie pani tzipa, która się uczyła biologii.
@nixodus: tyle to co ciekawszy lekarz-złodziej w miesiąc ukradnie
Z reguły w Polsce najgorsza robota pod Polakiem, pod zagranicznym kołchozem mniejszy znój, samo to mówi za siebie.
https://wykop.pl/link/7959609/przyszla-lekarka-spowodowala-wypadek-zginely-3-osoby-nie-trafi-do-wiezienia
Wyroki karne i więzienia są dla biedaków, nie dla uprzywilejowanej kasty. Morderstwo drogowe, korupcja? Nie ma problemu pani doktor, załatwimy tak, żeby było dobrze ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W przyszłych wyborach zagłosuję na partię która obieca im się dobrać do d--y, bo już im się kompletnie w tych dupach poprzewracało.
Przyszła lekarka spowodowała wypadek- zginęły 3 osoby. Nie trafi do więzienia
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