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Ostatnio młoda lekarka skasowała samochodem 3 motocyklistów, 3 trupy. I co? też nie idzie siedzieć.Wyroki karne i więzienia są dla biedaków, nie dla uprzywilejowanej kasty. Morderstwo drogowe, korupcja? Nie ma problemu pani doktor, załatwimy tak, żeby było dobrze (W przyszłych wyborach zagłosuję na partię która obieca im się dobrać do d--y, bo już im się kompletnie w tych dupach poprzewracało.