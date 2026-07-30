Pierwszy sygnał wysyła język. Tak organizm alarmuje, że zaczyna się odwadniać
Zawał, udar, zakrzepica, groźny dla życia wstrząs to mogą być skutki odwodnienia, do którego w upały dochodzi zaskakująco łatwo (z organizmu ucieka nawet kilka litrów wody). Atak morderczych upałów już dzisiaj - nawadniajcie się Mirki/Mirabelki i zadbajcie o starszych w rodzinie.krytyk1205
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Komentarze (43)
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Sprawdza się.
Kluczowa informacja która może wam uratować życie!
Pamiętajcie że w typowej wódce jest tylko 60% wody więc utracone kilka litrów wody z organizmu nie zastąpicie pijąc wódkę w ilości 1:1.
Należy albo zwiększyć ilość wódki albo stosować popitę.