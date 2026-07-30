Zawał, udar, zakrzepica, groźny dla życia wstrząs to mogą być skutki odwodnienia, do którego w upały dochodzi zaskakująco łatwo (z organizmu ucieka nawet kilka litrów wody). Atak morderczych upałów już dzisiaj - nawadniajcie się Mirki/Mirabelki i zadbajcie o starszych w rodzinie.