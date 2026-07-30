Znwu ćpun zabił kogoś na drodze...tym razem 9 latek na rowerku przy swoim domu.
W środę, 29 lipca, w okolicach rynku w Kuźnicy Starej w gminie Przystajń doszło do dramatycznego wypadku. Wśród poszkodowanych był 9-letni chłopiec, który doznał najpoważniejszych obrażeń. W czwartek poinformowano, że chłopiec zmarł w szpitalu.fff112
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Komentarze (33)
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Z tytułu znaleziska wynika, że naćpany 9 latek zabił kogoś rowerkiem na drodze. Jeszcze przy swoim domu.
chory kraj który lubuje się w udawainu że każdy jest nornalny i nie mamy w polsce patusów sebixów
@mp0011: dokładnie, dla wszystkich w warunkach recydywy, z cofniętymi uprawnieniami, pod wpływem, powinno być z automatu minimum 25 lat. Może to tym smieciom dałoby do myślenia. Na nich nie zadziała nic poza srogim batem.