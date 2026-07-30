0 dB to wcale nie oznacza ciszy. Największy mit w audio i akustyce
Dlaczego samo "0 dB" nic nie znaczy bez podania punktu odniesienia? Jak powstał decybel, czym różni się tłumienie mocy od ciśnienia i dlaczego absolutna cisza to dopiero minus nieskończoność? Tomasz Wróblewski z 0dB.pl rozbija na części pierwsze popularne nieporozumienia w audio.mirekwirek
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Komentarze (18)
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I musi tak być, bo sama jednostka mierzy wzmocnienie, ponownie z definicji:
Absolutny majstersztyk (moim zdaniem).
@eSUBA94: Audiofile nie komentują, bo właśnie wygrzewają złącza i układają kable na podstawkach z cedru ;)