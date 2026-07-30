Synek sądzi zabija człowieka a w mediach cisza.
Synuś sędzi z Suwałk potrącił śmiertelnie 31 latka. Prokuratura wydała list gończy nie podając w nim nazwiska poszukiwanego. Podano tylko że poszukiwany ma 30 lat. Nie podano wizerunku, ani imienia i nazwiska. Każdy 30-to latek w Polsce poszukiwany, patrząc logiką prokuratury. Kasta.teczka_na_
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Komentarze (21)
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dobre. jakby coś podali, to może ktoś by go zakapował i musieliby go ścigać wbrew mamusi. j----a kasta.jeszcze stonogę dojadą za publikację wizerunku i podanie nazwiska mamusi
Komentarz usunięty przez moderatora
Jeszcze masz jakieś wątpliwości czy mamy tutaj taką samą oligarchię jak w rosji?
https://poszukiwani.policja.gov.pl/
NIE MA w nim nikogo o imieniu i nazwisku MIKOŁAJ WASILEWSKI.
Nawet już na poziomie centralnym dbają, żeby tylko informacje się nie rozeszły:
https://www.gov.pl/web/po-suwalki/list-gonczy-za-podejrzanym-o-smiertelne-potracenie-pieszego
Był list gończy, nie ma listu gończego. Albo go złapali albo czyszczenie problemów przez mamusię.
Komentarz usunięty przez moderatora
https://fb.watch/IG_B8yymKQ/
https://suwalki.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich,m,mg,252,257,260