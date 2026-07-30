Nie ma żadnego potwierdzonego info, że Mikołaj W. ma jakieś układy w sądzie. Aczkolwiek ta sprawa od początku wygląda podejrzanie. Zrobiło się o niej głośno dopiero po tym jak ludzie w internecie zaczęli drążyć i prowadzić wlasne śledztwa. Dopiero wtedy suwalska policja wydała pierwsze komunikaty, które z resztą były śmieszne i żałosne