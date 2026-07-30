Nowy system NFZ pokazuje pacjentom krótsze kolejki, niż raportują placówki!
Dotychczasowy system informowania o pierwszym wolnym terminie zastąpiono algorytmem, który wylicza prognozowany czas oczekiwania. Efekt? W wielu przypadkach prognozy NFZ pokazują dostępność znacznie lepszą, niż wynikało z ostatnich terminów raportowanych przez placówki.SwiatPrzychodni_pl
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Komentarze (11)
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Sam załatwiałem po znajomości to udało i z 2 lat skrócić czas na rok. Prywatnie jak idzie to operacje masz za miesiąc w tym samym szpitalu co kolejka jest na rok do przodu.
Niech korpo te sposoby ze służby zdrowia to wyniki będą jeszcze lepsze.
@rtg_: pokazywały, ale to było na zasadzie: "jedno miejsce się zwolniło, bo ktoś odwołał". Tylko tego, że od razu na to miejsce wrzucili kogoś innego z dalszym terminem to już nie raportowali, stąd te smiesznie krótkie terminy względem stanu faktycznego