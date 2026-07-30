BMW tnie tysiące etatów, VW zamyka fabryki. Chiński szach-mat w motoryzacji
Niemiecka potęga motoryzacyjna mocno odczuwa presję i ekspansję chińskich producentów samochodów elektrycznych. BMW ogłosiło redukcję zatrudnienia do 8000 etatów w Niemczech, skupiając się głównie na administracji i rozwoju. Podobne cięcia dotykają Volkswagena oraz Porsche, a wyścig technologiczny iFXMAG
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Komentarze (17)
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Tak sam mam A3 2018 i Q8 2021, następne auto Ioniq 6 N... lub Xiaomi SU7.
Kiedyś lewactwo na zachodzie myślało że może obciążyć przemysł nieograniczonymi podatkami bo mityczny przemysł i tak zarobi. Szybko okazało się że przemysł konkuruje z całym światem.
Jak już bedziesz sie cieszył, że "niemiec zdech" to żebyś potem nie płakał ze przez zly rzad w------i cie z roboty i bezrobocie dobija do 15%
@marta-biloraj: mhm, bo to tylko w Polsce tak jest... Popatrz np. kogo głównie dotkną ogłoszone ostatnio przrez VW zwolnienia 100k ludzi. Albo kogo zwolnił w ostatnich latach Ford w Kolonii.