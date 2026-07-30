Problem niemieckiej motoryzacji nie polega na Chińskiej ekspansji tylko na drastycznym podniesieniu cen w ostatnich kilku latach bez jakiegokolwiek realnego uzasadnienia. Dowód anegdotyczny - strasznie podobała mi się E klasa All terrain. Miałem zrobioną konfigurację na top spec (z cywilnym silnikiem, nie AMG V8) za 320k. Nie kupiłem bo wtedy nie było mnie stać. W momencie jak było mnie stać, 2 lata później przyszedł Covid i nagle ta sama E klasa All Pokaż całość