Dodają do mObywatela tyle pierdół

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Tylko, ze poza telefonem, trzeba miec jeszcze mObywatela. Po co? Napiszesz, ze takie powiadamianie cell broadcasting dziala tylko na nowszych telefonach (Android/apple), ale zapominasz, ze do mObywatela trzeba miec jeszcze w miare nowy telefon :DCieszynski teraz p------i, ze powinni to wprowadzic do mObywatela i to pilnie, ale dlaczego nie wprowadzili go przez 8 lat, jak rzadzili? Dlaczego zignorowali dyrektywe unijna z 2018 roku,