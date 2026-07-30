Tak wygląda system ostrzegania o zagrożeniach w cywilizowanych krajach
Syreny w Polsce używa się do wszystkiego: bo Powstanie Warszawskie było 80 lat temu, bo dwóch strażaków zginęło, bo coś tam jeszcze. Polska musi wdrożyć system Cell Broadcast - to system radiowy pozwalający wysyłać wiadomości tekstowe z masztu sieci komórkowej do wszystkich urządzeń w okolicy.vanschout
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Komentarze (192)
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No przecież głupiej się nie da.
W Polsce jakby doszło do takiego zdarzenia to po kilku godzinach Alert RCB by zgłosił że w związku z katastrofą, Premier (wpisem na portalu X) ogłasza najbliższą niedzielę niedzielą handlową ale tylko w godzinach 12:00-16:00 (po mszy porannej ale przed wieczorną)
Przez całą Europę dostajesz informację bezpośrednio do map, radio samo się przełącza jak mówią o drogach w okolicy plus głównych a w bolzdze?
W bolzdze jak jest czasem TA to chłop opowie że w dupobsrypopachach chłop wywalił się na ciągniku i droga 2137 w kierunku p----------c jest chwilowo nieczynna. Za
@tellet: ale to akurat wprowadzili ale nie mogli się dogadać co i jak i jest szyfrowane i płatne dlatego nie działa w większości pojazdów bo firmy stwierdziły, że nie będą płacić (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
Się śmiejemy z zachodniego virtue signalling, że lewackie, a sami pielęgnujemy kompleks uciemiężonego Chrystusa Narodów - nawet w stosunkach z Ukrainą można to zobaczyć. Polski naród wobec Ukrainy był jak taki "nice guy", któremu ostatecznie nie dano zaruchać, dlatego teraz nagle zaczyna się nienawistnie i nieproporcjonalnie w------ć, zamiast po prostu stwierdzić "no i c--j, dobra, od tej pory się rozliczamy".
Gdy Poljaka jakiś brytolski
@kill15you: To się nie przyjmie.
@Grymas1000lecia:
Tylko, ze poza telefonem, trzeba miec jeszcze mObywatela. Po co? Napiszesz, ze takie powiadamianie cell broadcasting dziala tylko na nowszych telefonach (Android/apple), ale zapominasz, ze do mObywatela trzeba miec jeszcze w miare nowy telefon :D
Cieszynski teraz p------i, ze powinni to wprowadzic do mObywatela i to pilnie, ale dlaczego nie wprowadzili go przez 8 lat, jak rzadzili? Dlaczego zignorowali dyrektywe unijna z 2018 roku,