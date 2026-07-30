600 tys. zł za kierowanie SOR-em częściowo zdalnie. Drugi etat 300 km dalej
Dr n. med. Grzegorz Waligóra jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku-Białej. Pracuje w miesiącu 40 godzin na miejscu i zdalnie przez drugie 40 godzin. Równocześnie zarządza SOR w Świdnicy, 300 km dalej. Za każdą godzinę pracy lekarza szpital płaci 500 zł bruttoSabr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
@ziomus0812: i co to niby za zaleta. oprocz miejsc na krecenie walow i kumoterstwo?
Generalnie opieka zdrowotna w takiej formie jest ciezka do ogarniecia, bo nie moze byc prawdziwie prywatna (prywata moze robic drobne rzeczy, zeby sie oplacalo, bo operacje gdzie same leki/sprzet
@fiaslnfilrangve: Nie wiem? To pytanie do zarządzającego systemem opieki medycznej w PL.