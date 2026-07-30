Po piersze to jest jakis cyrk i farsa, ze kazdy szpital rekrutuje ludzi niezaleznie. Co to lata 70? bez komputerów. Duze organizacje skaluja sie lepiej, Łatwiej sie kontroluje łatwiej sie zagluje ludzmi. Wiec co stoi na przeszkodze zeby NFZ rekrutował lekrzy przez centralny system? Nie bedzie BI-Lokacji. Nie bedzie sciemniania, nie bedzie 1000 wersji kontraktow z drobnym druczniem. Nie bedzie szantazu, ze oddział do zamniecia jak mi nie zapłacisz, bo poporstu wezmiesz Pokaż całość