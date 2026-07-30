"Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku został częściowo sprywatyzowany. Szpital podpisał umowę z prywatną firmą na zatrudnienie personelu do obsługi oddziału. Sęk w tym, że dyrektor wskazał pracownikom lecznicy firmę, która wygra postępowanie konkursowe, zanim to zostało rozstrzygnięte."