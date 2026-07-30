"Miliony długu i podejrzenie zmowy. Prywatna spółka weszła na SOR w Lesku"
"Szpitalny oddział ratunkowy w Lesku został częściowo sprywatyzowany. Szpital podpisał umowę z prywatną firmą na zatrudnienie personelu do obsługi oddziału. Sęk w tym, że dyrektor wskazał pracownikom lecznicy firmę, która wygra postępowanie konkursowe, zanim to zostało rozstrzygnięte."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Doprowadzić do nierentowności i oddać za bezcen.
Znane modus operandi
"Nazywam się Adam Snarski. Jestem burmistrzem drugiej kadencji i certyfikowanym audytorem wewnętrznym. "