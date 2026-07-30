"Zostawił nieprzytomną koleżankę na jezdni. Wypadek hulajnogi w Świdniku"
"Do poważnego wypadku doszło w Świdniku (woj. lubelskie). Po wywróceniu się hulajnogi elektrycznej 15-latek odjechał z miejsca zdarzenia, pozostawiając nieprzytomną koleżankę na jezdni. 13-latka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Ani ona, ani jej kolega nie mieli kasków."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
PS. Teraz buduję dom w Polsce i zależnie od etapu goszczę ekipy z PL i UA, ale póki co jedyni problematyczni ludzie to niektórzy polscy
@mocten:
Najblizszy punkt z pomoca jest w ZEA :)
:D
Prewencyjnie juz do kamieniolomu albo oczyszczania osadnikow w oczyszczalni sciekow.
Smiec
PS to prawda.