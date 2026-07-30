Sytuacja była dynamiczna. Nie było czasu na racjonalne decyzje. Żeby się później nie okazało, że kiedy wykopki nadal będą siedzieć w piwnicy i pomstować na dzisiejsze pokolenie za upadek obyczajów, to ten chłopak za kilka lat będzie obracał parę takich koleżanek, które na wieść o wspomnianej przygodzie same będą mu wskakiwać do łóżka. Bezpieczeństwo, stabilizacja, przewidywalność. Na to możecie podrywać czterdziestolatki. Dla młodych liczy się dynamina i gotowość do podejmowania ryzyka. Najlepiej Pokaż całość