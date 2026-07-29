Zleciła zabójstwo męża, policja udaremniła morderstwo...
Zleciła zabójstwo męża, bo im się nie układało, a on miał dobrą polisę. Policja udaremniła morderstwo, a ona poszła do więzienia... na 2 lata.lopaco
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Zleciła zabójstwo męża, bo im się nie układało, a on miał dobrą polisę. Policja udaremniła morderstwo, a ona poszła do więzienia... na 2 lata.lopaco
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Komentarze (16)
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To się okaże... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A poważniej - w razie wątpliwości i ubezpieczenia się w małżeństwie lepiej wskazać swoich rodziców jako beneficjentów, jeśli są OK.
https://wykop.pl/link/7692417/zlecila-zabojstwo-meza-i-zostala-nagrana-wyparla-sie-wszystkiego