Zajechał drogę, zmusił do hamowania, spowodował wypadek i uciekł.
27-letnia kierująca samochodem osobowym wjechała w barierkę po tym, jak inny kierowca zajechał jej drogę i zmusił do gwałtownego hamowania. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.ArnoldZboczek
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Komentarze (12)
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@albi_77: plus pomiar odcinkowy na wszystkich eskach i autostradach, no i wysokie mandaty bo tego poganiacze się boją. Choć wielu tak głupich, że nawet na to się łapią - w mojej okolicy po uruchomieniu, gdzie wszędzie trąbiono że będzie, w pierwszym tygodniu 10 tys baranów się złapało na ograniczeniu do 120kmh ( ͡° ͜ʖ ͡°)