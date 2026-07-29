Rada Lekarska przeciwko dodatkowemu raportowaniu godzin pracy lekarzy
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie widzi konieczności nakładania na podmioty lecznicze obowiązku przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych, którymi Fundusz już obecnie dysponuje. PNRL wskazuje ponadto, że kara umowna, jaką proponuje się wprowadzić za niewykonanie tego obowiązku, jesttomasztomasz1234
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Komentarze (20)
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Etrów dalej
Wiadomo, potrzeba niewygórowanej kary tak aby wszystkie obowiązki mogły być olewane bez konsekwencji, tak jak dotychczas ( ͡º ͜ʖ͡º)
Taki sam jest pytać radę lekarska o zdanie w tym temacie.
@warsaw: a co się stało?