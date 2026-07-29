Kryzys w branży gier. Szef EA zwalnia ludzi i inkasuje blisko 40 mln USD
Andrew Wilson, szef Electronic Arts, zarobił w minionym roku podatkowym ponad 38,6 mln dolarów. Te gigantyczne wypłaty z akcji i premii przypadają na czas, w którym firma zwalnia setki deweloperów, szukając oszczędności z powodu ogólnego kryzysu na rynku.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (45)
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Do zabawy nie trzeba już potężnego komputera
@taatatko: A dlaczego pomyślałeś, ze on sugerował inaczej?
wiem tylko podzieliłeś nie "pieniądze" tylko akcje o wartości.
kryzys jest, bo takie firmy jak EA produkują chłam XD
@krzysiek-wr: Mógł się uczyć biologii i zostać lekarzem w Polsce to by biedy nie klepał ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kryzys ma EA, bo wydaje c-----e gry, w które ludzie zwyczajnie nie chcą grać. Jak można co roku kasować graczy 350 zł za nową Fifę, skoro zmiany są głównie kosmetyczne?
Gracze mają już dość wiecznego robienia ich w c---a. Dlatego niech część tych gównianych firm przechodzi kryzys i zdycha. Na ich popiołach
@DrGreen_2: jak zamotasz z kodami to w zasadzie nic nie placisz, 200 zł za 2 lata w moim przypadku, czyli jak za darmo