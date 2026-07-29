Wątpię, żeby Rockstar zaliczył kryzys po wydaniu GTA 6. Wątpię też, żeby CD Projekt miał problemy po premierze Wiedźmina 4.



Kryzys ma EA, bo wydaje c-----e gry, w które ludzie zwyczajnie nie chcą grać. Jak można co roku kasować graczy 350 zł za nową Fifę, skoro zmiany są głównie kosmetyczne?



Gracze mają już dość wiecznego robienia ich w c---a. Dlatego niech część tych gównianych firm przechodzi kryzys i zdycha. Na ich popiołach Pokaż całość