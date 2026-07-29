"Żelki miały "wyleczyć" hashimoto. Doda z zarzutem"
"Prokuraturze udało się postawić zarzut Dorocie Rabczewskiej. Chodzi o promowane przez Dodę żelki, które miały "wyleczyć" hashimoto. W ocenie śledczych wokalistka złamała zapisy prawa farmaceutycznego."paramedix
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Komentarze (48)
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Nisko wisi poprzeczka naszego szoł biznesu.
Jak operacje plastyczne przestaną działać to wtedy stanie sie zdesperowaną samotną starą babą z wrednym charakterem.
Z braku atencji i samotności zacznie iść w kontrowersje i zaczną jej się klepki przestawiać coraz mocniej.
A przy jej rozrzutnym trybie życia to zacznie brakować kasy jeszcze.
¯\(ツ)/¯