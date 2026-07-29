Doda skończy jak Britney Spears.

Jak operacje plastyczne przestaną działać to wtedy stanie sie zdesperowaną samotną starą babą z wrednym charakterem.

Z braku atencji i samotności zacznie iść w kontrowersje i zaczną jej się klepki przestawiać coraz mocniej.

A przy jej rozrzutnym trybie życia to zacznie brakować kasy jeszcze.