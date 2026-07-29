Czyli kolejny raz f-----m na pełnej. Będą limity zarobków ale tylko dla tych lekarzy którzy naprawdę zasługują na wyższe pensje. Świnie przy korytach będą miały wyłączenie. Zamiast zwiększyć limity na studiach - zatrudni się kolejne 2000 przygłupów które będą sprawdzały kto ile zarabia.



No genialne. Wiedziałem, że tak się to skończy. Dziwne, że społeczeństwo jest tak upośledzone. Bo np. jak ktoś ma błoto koło domu i samochód mu grzęźnie to jednak większość Pokaż całość