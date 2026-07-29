Będą "wyjątki" od limitu pracy i zarobków lekarzy i stawki 240zl/h
Maksymalnie 320 godzin pracy miesięcznie i 240 zł za godzinę takie limity zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Od nich będą jednak wyjątki.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (22)
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Pamiętaj Polaku Robaku. Masz robić za miskę ryżu. Morawiecki pamiętamy!!!
Warunek konieczny to rozdzielenie praktyki prywatnej od państwowej i kara pozbawienia wolności za ustawianie kolejek na zabiegi,badania czy przyjęcia do szpitala.
No genialne. Wiedziałem, że tak się to skończy. Dziwne, że społeczeństwo jest tak upośledzone. Bo np. jak ktoś ma błoto koło domu i samochód mu grzęźnie to jednak większość
@bossssob: Jak się robi koło domu błoto to trzeba postawić szlaban jak pada i nie będzie problemu, że komuś to przeszkadza bo nie będzie można się tam poruszać ( ͡~ ͜ʖ
@Pawel993: No i? Czyli na dyżurze można sobie spać i nie przyjmować pacjentów i dostawać za to 240zł/h? Świetny deal.
Morawiecki: "Polak ma z---------ć za miskę ryżu"
A potem wyjątek stanie się regułą. TFU!