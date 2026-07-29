Jak działała starożytna klimatyzacja? Oto Irańskie łapacze wiatru
Jak w średniowieczu i być może w starożytności radzono sobie z upałami? Na terenie Iranu, ale też innych części Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, gdzie notuje się jedne z najwyższych temperatur na świecie, znaleziono rozwiązanie banalne, niezwykle skuteczne i na dodatek estetyczne łapacze wiatHistmag
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Komentarze (33)
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Przeczytałem artykuł i nie wiem. Wy też się nie dowiecie, zakop.
1) wentylacja grawitacyjna
2) zimne mury chłodziły się nocną a potem oddawały zimno do nawiewu
Coś to dawało ale nie ma co demonizować tej "technologii".
Ależ nikt tu nie wyolbrzymia ich wad.
artykuł z wiki po angielsku jest dużo lepiej opisany i więcej zdjęc
https://en.wikipedia.org/wiki/Qanat
trochę #trypofobia na pustyni xD
widziałem nawet więcej takich kopców z otworami
U nas działałoby to bardzo mało wydajnie.
Kolejnym założeniem że typowa dla pustynnego klimatu duża różnica temperatur między dniem a nocą, co pozwala w nocy chłodzić się konstrukcji.
W naszym klimacie, jakąś tam wersją tego byłoby np. otworzyć drzwi na dole chłodnej klatki schodowej w bloku, drzwi wejściowe do mieszkania i okno. Zrobi się przeciąg który będzie wciągał
W polskich warunkach już lepiej zrobić wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami elektrycznymi. Gdy wieczorem i w nocy temperatura spada do niższych wartości, otwierasz okna/lufciki
@jagoslau: W piwnicy nie ma. Zawsze są ruchy powietrza.
Swoją drogą w jednej z wież na szafie leżał świetny miecz, Sword of White Woe. Tak dobry że będziesz go uzywał większość wczesnej rozgrywki.