Jak byłem w Egipcie ale nie w miejscach typowo turystycznych (kuzyn archeolog) to widziałem budowle do przechowywania żywności. Pod nim pusta przestrzeń głęboko pod ziemią nie pamiętam ale z 10-12 metrów mogło być. Do tego pomieszczenia dolot powietrza z zewnątrz pod kątem, że ten kanał miał podobno 40 metrów. Z pomieszczenia w górę kolejne kanały tego już było dużo. Ciepłe powietrze z zewnątrz ochładzało się po drodze a wysokie kominy zapewniały ciąg. Pokaż całość