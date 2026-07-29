KOnfitura + samochodoza - transmisja z Wiertniczej od Pazury
Polska została opanowana przez dziwną chorobę cywilizacyjną - SAMOCHODOZĘ. Występuje u niektórych osób kierujących samochodami. Osoby dotknięte tą chorobą sprawiają wrażenie całkowitego uzależnienia od samochodu, jako jedynego środka lokomocji. Często, nie zważając na przepisy i otoczenie, powodujązawisza
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Komentarze (116)
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(wygenerowane z AI)
Terapeuta: Konfidoza nie istnieje i nie może ciebie skrzywdzić!
Konfidoza:...
warszawiak dekady
@bialawitz: Zesrał nie doprowadził. Widziałeś cały filmik? Kobieta była całkowicie spokojna i mu pyskowała a potem wsiadła do auta, zadzwoniła gdzieś i - zapewne - ktoś jej poradził, że ma odstawić szopkę, by się wykręcić od problemów. Wtedy nagle zaczęła się "histeria". Zresztą, jak takie sytuacje powodują u niej histerię, to nie powinna mieć prawa jazdy tylko się leczyć.
@Miszczu_wszystkiego: zobacz sobie typowy patrol policji, oni nawet nie wiedzą że poruszanie sie takim pojazdem jest nielegalne, nie odrózniają roweru od motoroweru
dopiero drogówka coś tam ogarnia ale tez nie do konca