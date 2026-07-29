Policjanci, prokuratorzy i sędziowie decydując o losach innych popadają w pychę i mają problem z przyznaniem się do błędu. Jak na debili przystało często brną do końca.



Tutaj piękny przykład jak domniemanie niewinności jest fikcją. Dowody dotyczyły kogoś całkowicie innego... a mimo to dyspozycyjny sędzia skazał. Bo papierki były. Niepasujące tylko w jednym drobnym szczególe.