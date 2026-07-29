Półtora roku więzienia za nadmiarowe podkreślenie _ w nick komunikatora
Jedna literówka zmieniła się w początek koszmaru, który trwał sześć lat. Kanadyjczyk Brandon Klayme został skazany na 18 miesięcy bo miał podobny nick na komunikatorze jak poszukiwany przez policję, różniły się dodatkowym znakiem podkreślenia _iggy_p
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Komentarze (37)
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@Mario7400: A bo to raz? XD
BTW ciekawe ilu sąsiadów sobie nagle przypomniało że zawsze był trochę dziwny, nigdy go nie lubili a tak w ogóle to go nie znali
G---o a nie umknął. Policja dobrze wiedziała, że mają nie tą osobę a kogoś trzeba było wsadzić do paki bo by mogło wyjść, że są nieudolni.
Tutaj piękny przykład jak domniemanie niewinności jest fikcją. Dowody dotyczyły kogoś całkowicie innego... a mimo to dyspozycyjny sędzia skazał. Bo papierki były. Niepasujące tylko w jednym drobnym szczególe.