No cóż, czyli dwóch jednak zmadzrzalo, że życie wyjętych spod prawa łatwe nie jest i jednak lepiej apelować i liczyć na coś mniej. 4 lata, może coś urwą, do tego opinia i dobre sprawowanie, może coś z tego będzie. Oby nie xD a ten co zwiał, to sobie właśnie p-------l.