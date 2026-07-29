Kolejny współoskarżony z Łukaszem Żakiem trafił do aresztu
Jeden wciąż jest poszukiwany. Trzech skazanych współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka ma trafić do aresztu. Dwóch mężczyzn stawiło się na policji i zostało osadzonych w zakładach karnych. Trzeci, Mikołaj N., jest poszukiwanySzotyTv
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Komentarze (17)
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Zresztą byś wiedział gdybyś przynajmniej przeczytał znalezisko które komentujesz, zanim zaczniesz siać defetyzm. Ale no takich rzeczy się na głównej wykopka nie praktykuje.
@jedzbudynie: Pasażerowie co zacierali ślady, składali fałszywe zeznania i mataczyli.
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