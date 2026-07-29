48 quadów skontrolowanych na Podhalu. Czas na konfiskatę sprzętu?
Tatrzańscy policjanci skontrolowali w weekend 48 kierujących quadami w gminach Kościelisko, Poronin i Bukowina. Sypały się mandaty za niszczenie terenów prywatnych i leśnych. Czy grzywny powstrzymają rozjeżdżanie Gór?zButaWjezdzam80
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Część nie kupuje a wynajmuje po prostu.
Na tych co kupują nie zadziała, konfiskata zabawki już może działać ale to dość radykalne, ja przed konfiskatą zmieniłbym prawo tak aby były nakładane gagatkom punkty karne, tak aby tracili prawo jazdy, wykroczenie na czymkolwiek jeżdżącym czy to rower czy hulajnoga czy samochód...walić punktami.
Niestety w tym kraju nie ma za to punktów w szkoda, przydałoby się nauczyć dziadów poszanowania dla własności
Jak bydło.
Oczywiście.
Tymczasem 11 facetów dziennie wybiera sznur. Brawo państwo! Brawo zamordystyczne zawisłe wykopki. Teraz szybka nagonka w komentarzach, apele o konfiskaty i zabieranie uprawnień dożywotnio oraz więzienie i życie wyk0pka spełnione.
Takie bydle przyjedzie i rozkopuje wszystko quadem, bo on się chce przejechać.
Jak szukają wrażeń, to niech skaczą z samolotu ze spadochronem z lat 80. Uwierz mi, że wrażeń będzie tyle, ile kupy w gaciach.
BYDŁO i nic więcej, a ty ze swoim komentarzem możesz dołączyć do nich, bo jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
W usa, kanadzie, australii masz całe parki, trasy, połacia lasów wydzielone na jazde off i nic się nie dzieje, normalnie w lesie możesz spać na dziko w namiocie. Nic się nie dzieje zwierzętom, ściółce leśnej, rybom, wszystko działa. Tylko w EU i szczególnie w zamordyzstycznej polsce problem ze wszystkim, wszystko szkodzi, wszystko skandal.
Po