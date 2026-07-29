Nie wiem jak jest w Polsce, (jeżeli takie prawo już jest to dajcie mi znać)ale by zmniejszyć skalę takich problemów należało by firmy ubezpieczeniowe brały pod uwagę przy wyliczaniu kosztów ubezpieczenia samochodu sprawy karne i mandaty. Tak jest za granicą i to mniej więcej trzyma normalnych ludzi w ryzach, bo jak się później okaże że za mandat za jazdę po lesie Twoje ubezpieczenie na samochód pójdzie o X procent w górę to Pokaż całość