Sen miałem mędrzec wytłumaczył mi jak to kiedyś działało:

Jest przetarg na określone działania, np: outdoor, tv, internet.

Zazwyczaj są podane dokładne kryteria: ile, gdzie, kiedy etc. (oczywiście to przypadek i nic nie jest konsultowane z określonymi mediami, również zabiegiem okoliczności jest wszczeniejsza rezerwacja powierzchni reklamowej).

Agencje otrzymują takie same oferty.

Bitwa rozpoczyna się o prowizje agencyjną, na papierze 200zl to mało, ale jest drugie dno.

Być może niektóre agencje mają z Pokaż całość