221 zł za usługę wartą 2,2 mln zł. Tak się wygrywa rządowe przetargi
221,40 zł za obsługę kampanii wartej ponad 2,2 mln zł. Oto wynik przetargu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na zakup reklam w social mediach. Firma Havas Media wygrała przetarg, oferując prowizję na poziomie 0,01 proc. Ile naprawdę kosztuje praca agencji, skoro oficjalna cena może spaść niemal do zFXMAG
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Komentarze (9)
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Czy podana kwota jest za niska? Zapewne. Są podane różne przyczyny typu "będą mieli do portfolio", ale w dzisiejszych czasach AI można coraz taniej uprawiać marketing
Jest przetarg na określone działania, np: outdoor, tv, internet.
Zazwyczaj są podane dokładne kryteria: ile, gdzie, kiedy etc. (oczywiście to przypadek i nic nie jest konsultowane z określonymi mediami, również zabiegiem okoliczności jest wszczeniejsza rezerwacja powierzchni reklamowej).
Agencje otrzymują takie same oferty.
Bitwa rozpoczyna się o prowizje agencyjną, na papierze 200zl to mało, ale jest drugie dno.
Być może niektóre agencje mają z