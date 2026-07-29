NIL ukrywa dane dot. odpowiedzialność lekarzy? Posłowie oburzeni. Burza w Sejmie
Przedstawiciele NIL eszcze raz przedstawią na sejmowej komisji zdrowia bardziej szczegółowe informacje.Posłowie dopytywali o szczegółowe statystyki, ile toczy się spraw, jak są rozstrzygane, bo w ich opinii przedstawione ogólnikowe dane podczas komisji nie dają możliwości rzetelnej oceny skutecznoścairaG
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Komentarze (13)
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https://wykop.pl/link/7982895/liczba-studentow-lekarskiego-na-prywatnych-uczelniach-tez-ograniczona
Liczba studentów lekarskiego na PRYWATNYCH uczelniach też ograniczona
pan se spojrzy w internet XDDDDDDDDDDDD