ale to jest nieekologiczne, halo Unia der Pollacken banditen wiozą Kurę przez pół świata, to nie jest towar wysokowyspecjalizowany ani z wartością dodaną to j----a KURA. W najtańszym kraju na świecie skupują od Polaków Kurę. To wiele mówi o naszym społeczeństwie. Gdyby to była chociaż nie wiem świńska noga ze świni karmionej żołędziami, ale nie zwykła kura najtańszy broiler. Filipińczyk myśli nie no to brudna robota przy kurach, brudno śmierdzi niech się Pokaż całość