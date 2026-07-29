Polskie kurczaki podbijają Azję. Eksport na Filipiny bije rekordy
Wartość eksportu rolno-spożywczego na Filipiny w 2025 r. przekroczyła 81 mln euro. To ponad 21% więcej niż w roku poprzedzającym! Filipiny przestają być dla polskiej żywności egzotycznym kierunkiem, a stają się rynkiem, o który trzeba walczyć. Blisko 120 mln konsumentów, młode społeczeństwo i rosnącFXMAG
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Komentarze (29)
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@fraciu: Zawsze tak jest. Jakiś czas temu pisałem, że dokładnie tak będzie i mercosur ułatwi drogę do nowych rynków zbytu dla Polski i Europy to mnie nazywali głupkiem, trollem itp twierdząc, że to tylko Polskę będą zalewać swoimi produktami xD
A co to, naszych azjatyckich nie ma? WYKOŃCZĄ AZJATYCKICH HODOWCÓW, GLOBALIŚCI!
@jedzbudynie: Generalnie w Polsce ogólnie jest bardzo dobre jedzenie nawet względem bardzo często innych miejsc w Europie, co paradoksalnie bardziej często doceniają ludzie z zagranicy jak miejscowa ludność. Oczywiście zaraz pewnie ktoś przyjdzie i będzie pisał gdzie to on nie był i nie ma tam jakiegoś zajebistego jedzenia.