Dzieci chcą się bawić (Surroniarze cz 2)
Lekkomyślni rodzice kupują dzieciom sprzęty, którymi nie wolno poruszać się po publicznych drogach. Dzieciaki pędzą po chodnikach i drogach dla rowerów stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Nie da się reagować inaczej, niż zatrzymując kierującego i wzywając do niego policję. Chcesz wesSupaplex
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Komentarze (32)
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Interesuje mnie natomiast moje bezpieczeństwo, gnojek nie powinien mu zagrażać.
I kiedy państwo z dykty zacznie coś z tym robić? Jak kilka osób zginie?
Odpowiadam: nigdy. W szpitalach i na SORach niejedno zycie zostalo zmarnowane przez nieudolnosc systemu i rzadzacyh, a ktos tam sie bedzie motorkami przejmowal ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@LudzieToDebile: Konfitura w odcinku wspominał o surroniarzu z poprzedniego odcinka którego matka absolutnie nic sobie z tego nie zrobiła i gówniak dalej straszy ludzi po dzielnicy z-----------c pomiędzy pieszymi na chodniku ¯\(ツ)/¯
To jest pato sort ludzi, nie do edukacji, trzeba rekwirować i walić mandatami jak w pijaków.
Ja jeżdżę przpisowo 25km/h
Mam kartę rowerową
To ma światła
@Infex: Gdzie? W domu zostawiłem :D
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
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