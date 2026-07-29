Mnie to bardziej ciekawi w jakim kierunku to zmierza, że taki statystyczny dzieciak teraz jest pozbawiony totalnie wyobraźni czy podstawowej kultury - choćby z automatu takie "dziękuję" ; "proszę" ; "dzień dobry", a już nie mówię o 12-13 latkach, które nie potrafią się wysłowić gdy np. coś chcą kupić w sklepie, albo jakiś bilet - upadeek ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )