Papierowa wiedza znika w niszczarkach. Firmy AI usuwają książki z rynku
Z powodu wyczerpania zasobów internetu firmy skupują z antykwariatów całe palety tomów. Prowadzone jest tzw. skanowanie destrukcyjne, co oznacza, że po zakupie książki są niszczone, a ich strony - wgrywane do modeli językowych (LLMs) jako unikalny, "nieskażony" ingerencją algorytmów tekstfreedomseeker
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Komentarze (34)
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@sebastian-podjadlo: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
czytaliście artykuł?
Komentarz usunięty przez autora
Kto zamawia pierwszą paletę? 300 książek, 5000 zł, egzamin za rok.
skoro tak się dzieje to może warto zacząć nadrabiać zaległości?
nie no, tyle to nie...
Komentarz usunięty przez autora
Firma AI chce wykorzystać tą wiedzę: Real shit.
Kto oburzonym nie pozwala zrobić zrzutki i uratować tą na pewno niesamowicie bezcenną wiedzę?