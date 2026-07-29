Nieprawdopodobny skandal. To ten sam aquapark, który na wakacje podniósł ceny o 100%.

Dzień po awarii ustawili w mediach społecznościowych grafikę "zmieniamy się dla was, rekiny wyjechały na wakacje". Teraz wszystko odkręcają, kasują komentarze i blokują wiadomości na swoim fan page'u na FB. Kompletna amatorszczyzny począwszy od zarządzania kryzysowego, poprzez marketing na szeregowych pracownikach kończąc.



Szkoda zwierząt :(