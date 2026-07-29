Zdechły rekiny po awarii w Aquaparku Reda.
W niedzielę w Aquaparku Reda doszło do wycieku ok. 600 litrów substancji chemicznej do uzdatniania wody. W wyniku awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyła.SympatycznyWiewior
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W niedzielę w Aquaparku Reda doszło do wycieku ok. 600 litrów substancji chemicznej do uzdatniania wody. W wyniku awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyła.SympatycznyWiewior
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Dzień po awarii ustawili w mediach społecznościowych grafikę "zmieniamy się dla was, rekiny wyjechały na wakacje". Teraz wszystko odkręcają, kasują komentarze i blokują wiadomości na swoim fan page'u na FB. Kompletna amatorszczyzny począwszy od zarządzania kryzysowego, poprzez marketing na szeregowych pracownikach kończąc.
Szkoda zwierząt :(
Chodzi o resuscytyzację metodą usta-usta.
Ciebie dojadą jeśli się z czymś pomylisz. To wschodnia satrapia, tylko klaun centralny jest obieralny ale klauny urzędnicze - nie.
@larkinflight: Polska.