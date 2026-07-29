Po pierwsze wystarczy wejść na jakiś kanał odnośnie napray aut niemieckich i masz praktycznie we wsztsrkich dużych dieslach 120-150k i wyciąganie silnika - czyszczenie dolotów, dpf, wymiana łancucha (wytrzymuje tyle co kiedyś paski) itp i koszt to mi nimum 20k a jak dojdą dpf, urbiny itp to pod 50k. Z kolei w benzynach z bespośrenim wtryskiem nagary i inne cuda. Kolejna rzecz niemieckie premium za 500k masz w wersji chińskiej za pół Pokaż całość