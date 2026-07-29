W BMW ruszają zwolnienia grupowe Zniknie 8 tys. miejsc pracy
BMW dołącza do grona niemieckich koncernów motoryzacyjnych, które tną koszty i redukują zatrudnienie.kenai
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BMW dołącza do grona niemieckich koncernów motoryzacyjnych, które tną koszty i redukują zatrudnienie.kenai
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Komentarze (78)
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@dziacha: Cena czyni cuda - Chińczycy wiedzą co robią. Sprzedają od kilku lat po kosztach auta. Skoszą dużą część rynku. Potrwa to jeszcze przez kilka/kilkanaście lat i wtedy mają rynek dla siebie a potem lud w Europie będzie zachodził w głowie dlaczego w Europie nie produkuje się aut i dlaczego tyle Chińczyków jeździ a nie ma miejscowych
Skoda zwolni nawet 6 tys. osób.
Audi zwolni 7,5 tys. osób.
Seat może zwolnić nawet 1500 osób.
Nawet co piąty z ok. 11 tys. inżynierów zatrudnionych przez koncern Renault straci pracę do końca 2028r
Volvo zwolni 3 tys. pracowników w swoich oddziałach na świecie.
Niemiecki koncern Mercedes przeprowadza program dobrowolnych odejść, z którego skorzystało już około 4 tys. pracowników.
@niki_niki: Obecnie w małym stopniu automatyzacją a w większym załamaniem sprzedaży na rynku.
Zaraz obraza majestatu i wyjazdy polityczne i pokazywanie danych sprzed 20 lat. Ogarnij się czlowieku, albo nie udzielaj sie na forum.
marka od ruchania na cenach i wyposażeniu ma problem xd
@Tralla: to już się dzieje. Wczoraj mijało mnie jakieś nowe Audi i brzmiało całkiem nieźle. Rasowo, ale nie za głośno, tak w sam raz. Tyle, że z głośników, miało zielone tablice:)...