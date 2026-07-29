Zamachowiec z Berlina był w programie deradykalizacji.
21-latek, który zaatakował paradę równości, brał udział w rozmowach Violence Prevention Network. Szef organizacji mówi wprost: nie sprawiał wrażenia, że naprawdę chce odejść. Niemieckie organizacje tłumaczą, że proces jest długi, trudny i nie zawsze się udaje.awe-spam
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Komentarze (17)
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I jeszcze znajomek może przytulić z 150k ojro za organizację szkolenia. Gdyby sprzątał kibel za 10 ojro za godzinę i źle posprzątał albo nie przyszedł - byłby opier*l. A tak i kasa większa i nikt się nie czepia o jakieś tam godziny czy wyniki. "Inwestycje" eurorzeszy, żyć nie umierać.
@gasior5: to co zwykle, że jesteś islamofobem i rasistą bo nie dostrzegasz że ten "biedak" był dyskryminowany przez społeczeństwo, odrzucony i dlatego uciekł w radykalizm ¯\(ツ)/¯