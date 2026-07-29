i tak się nie uczą ale uczą się jak lepiej oszukiwać innych

I jeszcze znajomek może przytulić z 150k ojro za organizację szkolenia. Gdyby sprzątał kibel za 10 ojro za godzinę i źle posprzątał albo nie przyszedł - byłby opier*l. A tak i kasa większa i nikt się nie czepia o jakieś tam godziny czy wyniki. "Inwestycje" eurorzeszy, żyć nie umierać.