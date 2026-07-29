Kwintesencja polskiej głupoty....

Kiedyś mieszkałem niedaleko placu którego budowę rozpoczęto przed II WŚ, a ukończono tuż po wojnie. Kościół jest perełką architektury.

Przed kościołem jest owy plac którego osią była alejka ciągnąca się przez środek placu do głównego wejścia do kościoła. Po obydwu stronach alejki był piękny szpaler drzew kasztanowca. Do tego pełno alejek i drzew po bokach.

Jakiś kretyn postanowił to wszystko wyciąć w pień i zabetonować. Zrobiono nową alejkę, którą obsadzono nowymi Pokaż całość