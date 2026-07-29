W nowej grze Halo nie można zabić kobiet xD
Zabrali nam już zabijanie dzieci. Teraz kobiet - sytuacja jest fatalnaElonMuskKochamCie
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Zabrali nam już zabijanie dzieci. Teraz kobiet - sytuacja jest fatalnaElonMuskKochamCie
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@larkinflight: komunizm
@ElonMuskKochamCie co zresztą widać w filmie, który zamieściłeś. Jesteś jakiś niepoważny, czy co jest z tobą nie tak, że kłamiesz?
Generalnie można tam wybić wszystkich, tylko nie za każdym razem dostają odpowiednio obrażenia. Nie chcę niczego bronić, ale wydaje się, że to po prostu słaba jakość gry
Poza tym slychać, że model dostaje obrażenia ale z jakiegoś powodu "ragdoll" się nie odpala