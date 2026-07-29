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Z tego co ludzie pokazują w innych filmach to problem dotyczy chyba strzałów w głowę, tak jakby hitboxy były źle zrobione w modelach kobiet.Jesteś jakiś niepoważny, czy co jest z tobą nie tak, że kłamiesz?Generalnie można tam wybić wszystkich, tylko nie za każdym razem dostają odpowiednio obrażenia. Nie chcę niczego bronić, ale wydaje się, że to po prostu słaba jakość gry