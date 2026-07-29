Onet znowu kręcą korbą, tym razem obrzydzają macierzyństwo
Pani Erdmann opisuje traumatyczne przeżycia Pani Kerschbaumer. Żymianie w formie.mike_oldfield
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Pani Erdmann opisuje traumatyczne przeżycia Pani Kerschbaumer. Żymianie w formie.mike_oldfield
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Komentarze (68)
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https://www.worldometers.info/pl/demografia/izrael-demografia/
Wyborcza juz jest w awangardzie.
,,Najpierw wybrałam psiecko, Figę, potem znalazłam dla niej ojca – mówi Paulina, influencerka modowa. Jej suczka shih tzu obchodzi urodziny, adopciny, Dzień Taty. Razem z partnerem Pauliny Michałem tworzą rodzinę międzygatunkową.""
¯\(ツ)/¯
Baba z artykułu Onetu: ma dzieci, ale narzeka, że nie ma przyjaciółek
Samiec alfa z wykopu: nie ma dzieci bo przeczytał artykuł na Onecie xd
Lepiej nie mieć dziecka niż być patologiczną rodziną, gdzie jest 5-6 dzieci i wychowanie w patologii + życie wyłącznie na socjalu.
@Luca199491: Boże, tak. Ktoś to w końcu napisał, masz tutaj 100% racji. Ogólnie na wykopie ma miejsce bardzo ciekawe zjawisko z jednej strony próbuje się piętnować kobiety na każdym kroku za to, że nie chcą rodzić dzieci, ale z drugiej strony dosłownie masz pełno typów piszących z oburzeniem, że oni to nie mają dzieci bo nie