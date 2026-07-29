Nie ma dla mnie nic lepszego niż ojcostwo.... teraz po latach trzecie dziecko ma 5 lat (dwie dziewczyny juz na studiach) Znowu odwiedzam co weekend parki, muzea wojskowe, lotniska i inne atrakcje a liste na następne kilka lat mam zapełnioną co w Polsce pokazać....Znowu klocki lego i uczenie dziecka wszystkiego, pływanie jazdy na rowerze itp i jeszcze ci mówi że jesteś najfajniejszy na świecie itp....