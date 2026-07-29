Dla obecnej "młodzieży", ciąża jest jedna z 3 najstraszniejszych rzeczy które mogą się przydarzyć w życiu... Z takim nastawieniem to nawet jakby im dać darmowe mieszkanie, 10k dochodu bezwarunkowego, samochód i co tam jeszcze chcą to i tak by nie rodzili dzieci... bo najpierw trzeba się wyszaleć, osiągnąć "coś" w życiu, ustatkować, znaleźć księcia z bajki i może później jakieś dziecko... ale wtedy to co najwyżej psiedziecko xD.



Na pocieszenie, demografia w Pokaż całość