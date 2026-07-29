Puste porodówki zamienią się w domy opieki? Czarny scenariusz już się realizuje
Puste porodówki mogą w najbliższych latach zmienić się w placówki geriatryczne i opieki paliatywnej. Kryterium co najmniej 400 urodzeń rocznie, przemawiające za utrzymaniem oddziału położniczego, w 2024 r. spełniło tylko 220 z 331 z nich. Rośnie za to liczba łóżek do opieki długoterminowej.zwyklychlopakszary
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Komentarze (44)
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@Kochanek_Wielkiej_Niedzwiedzicy: To co, podnosimy 800+ do 10 tys? Wtedy gospodarka dostanie takiego kopa, że nawet Szwajcarzy będą do nas przyjeżdżać zbierać truskawki. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Polacy mają problem wytrzymać z kasą do 10, wynajmują małą klatkę lub spłacają kredyt do końca życia, ale ktoś im sugeruje coraz bardziej nachalnie, że masz
Jedyną opcją dla Polski jest u----------e 13. i 14. emerytury, jakiegoś tam k---a babciowego itp. 800+ może zostać, ale nie jako program demograficzny, tylko bardziej jako socjal, który mimo wszystko poprawił
@tijara435: Też spada, tylko z większego poziomu więc mają więcej czasu. Współczesny styl życia nie nagradza dużych rodzin.
I nie zgadniesz znowu kiedy w Polsce zaczęła spadać dzietność. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podpowiem tylko,
Ile kobieta dostaje średnio za pójście do pracy? 6 tysięcy złotych, na które pracuje 8h i ma spokój.
A ile dostanie kobieta która zrezygnuje z pracy żeby wychowywać 4 dzieci? 3200 zł z 800+ i dużo więcej roboty niż te 8h dziennie.
Kapitalizm więc orzekł, że rezygnacja z dzieci dla pracy dużo bardziej się opłaca
Na pocieszenie, demografia w
@donatien-de-sade: Jestem Polakiem, obchodzi mnie status polskiego narodu. Nie chciał bym żeby naród z taką tradycją wymarł bezpowrotnie dlatego bo jakieś lobby wmówiło naszym dzieciakom że dzieci to jest zło :-/
Jak chcesz być "ostatnim pokoleniem" to idź sobie na fora tego pokolenia i tam sobie planujcie swoje ostatnie chwile i nie spamuj tutaj ideologią.
@kwanty: ja też i co? Jakiś medal za to dostanę?
Kto normalny dobrowolnie będzie chciał żyć w nędzy z jakimś przegrywem, który się będzie jeszcze unosił, że on w domu rządzi, bo to on zarabia?