Milion złotych kary za ukrywanie zarobków lekarzy. NFZ chce karać szpitale za ci
Milion złotych kary za brak tabeli z wynagrodzeniami? Taki scenariusz czeka największe szpitale w Polsce. Ministerstwo Zdrowia chce, by placówki raportowały dane o płacach lekarzy, pielęgniarek i innych medyków, a za brak raportu odpowiadały finansowo. Stawką nie jest wyłącznie dyscyplina sprawozdawFXMAG
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Komentarze (32)
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"Polak zapłaci, bawmy sie dalej"
Jak urzędnicy/dyrektorzy itp nie będą odpowiedzialni finansowo za swoje decyzje to zawsze tu będzie jak w Bantustanie.
Karę powinien dostawać dyrektor, księgowa i kadrowa.
Za kradzieże i malwersacje powinien no być nieuchronne ściągnięcie wyprowadzonych pieniędzy plus jakiś domiar. Personalnie a nie “szpital”. Sprawa by się rozwiązała w jeden okres rozliczeniowy.