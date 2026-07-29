Cały problem z lekarzami w Polsce można rozwiązać szybciej niż byś się normalny facet podrapał po jajkach po prostu usunąć limit przyjęć na studia żeby było ich więcej czyli większa konkurencja spadną ceny to rozumie nawet pięcioletnie dziecko oni też ale inaczej nie mieliby takiej kasy niewyobrażalnej gdzie nawet Szwajcarii by tak nie zarobili ale przynajmniej nie leczą