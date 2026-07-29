Dam przyklad z rodziny, para wygrala spor frankowy, okazalo sie ze juz dawno splacili mieszkanie (dlug frankowy do czerwca br to ok. 300.000zl w przeliczeniu na pln). Zgadnijcie co zrobili na drugi dzien po wyroku, poszli po nowy kredyt na nowe mieszkanie (liczyli ze wygraja i szukali nowego M) xd teraz wiele tych frankowych spraw skonczy sie podobnie i ludzie pojda znow po kredyt na drugie mieszkanko.