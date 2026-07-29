Nowa POMPA kredytowa. Mieszkania muszą drożeć XD
Państwo jednak pomoże przy kredycie na pierwsze mieszkanie. Nowy projekt do pompowania cen mieszkań w Polsce.PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Państwo jednak pomoże przy kredycie na pierwsze mieszkanie. Nowy projekt do pompowania cen mieszkań w Polsce.PIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (27)
najlepsze
Ci PODLI ZŁODZIEJE z PoPiS nas wykończą
(╥﹏╥)
Dlaczego ten durny PLEBS na to głosuje?!
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Jest to bardziej robienie dobrze bankom a nie zwiększanie bańki mieszkaniowej.