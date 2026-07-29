Nie żyje Kavinsky
Vincent Belorgey znany szerzej jako Kavinsky, nie żyje. Francuski DJ i producent został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu.RitmoXL
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Vincent Belorgey znany szerzej jako Kavinsky, nie żyje. Francuski DJ i producent został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu.RitmoXL
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Komentarze (65)
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Trudno jest to wyjaśnić, co w tobie jest takiego zajebistego.
Original composition: Shunsuke Kikuchi
Original use: Dragon Ball Z soundtrack (M1308, later used in the Cell Saga)
Kavinsky's role: Sampled and reworked that music into his electronic track "Rampage".
Ale na dłużej został ze mną blizzard: https://www.youtube.com/watch?v=pokXRs_xdeU