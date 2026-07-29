Plaga nielegalnych budów nad morzem. Ponad TYSIĄC samowoli w kurortach
W 2025 roku Najwyższa Izba Kontroli wykryła na terenie dwóch pomorskich gmin 1044 potencjalne samowole budowlane. Przez wcześniejsze pięć lat urzędy zgłosiły nadzorowi zaledwie 47 takich przypadków. Ta ogromna różnica to nie nagły boom budowlany, ale problem, którego nikt przez lata nie widział lubFXMAG
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Komentarze (25)
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https://www.onet.pl/turystyka/szaryburekpl/mechelinki-pod-lupa-nadzoru-budowlanego-domki-covidowe-nadal-stoja/llls6yw,30bc1058
@malinowydzem: mmm taki domek prestiżowy, ale bym robił fotki na insta jak piję wino przy oknie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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edit
WSZYSTKO WYKUPIONE DOPIERO 15 WRZEŚNIA ZA 800ZŁ HAHAHAHAHAHAH
Skorumpowany antyludzki oligarchiczny kraj.
Gdy wybuchnie wojna pamiętaj za co zginiesz.
kraj który nie potrafii rozliczyć zbrodni prl poczuca ciebie i prawi ci morały co masz zrobić w czasie wojny
w czasie wojny posłowie s-------ą pierwsi
Po takiej kontroli NIKu te budowle powinny z automatu iść do rozbiórki, a nie że jeszcze samorząd ma zgłosić. Przecież wiadome jest że ludzie z samorządu po cichu zezwalają na te "inwestycje"!
@fiaslnfilrangve: *jedno