Morze mamy jedne, góry mamy jedne. Ale pewna grupa je sprywatyzowała i czerpie z tego korzyści. Reszta kraju niech s-------a, bo mafia budowlano-samorządowa położyła swoje skorumpowane łapska na tym.



Po takiej kontroli NIKu te budowle powinny z automatu iść do rozbiórki, a nie że jeszcze samorząd ma zgłosić. Przecież wiadome jest że ludzie z samorządu po cichu zezwalają na te "inwestycje"!